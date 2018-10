Pace fiscale con tetto a 200.000 euro

Si tratta di una dichiarazione integrativa con pagamento di una flat tax al 15% per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200.000 euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Non ci sarebbero quindi sconti penali e sarebbero esclusi i grandi evasori. I precedenti governi Renzi e Gentiloni hanno provato a far rientrare tasse non pagate con operazioni di rottamazione delle cartelle, il pagamento a rate dei debiti con il fisco senza interessi e sanzioni.





Si stimano in arrivo circa 10 miliardi in totale da queste operazioni. «Stiamo lavorando in questo momento con i tecnici anche perché un conto è la volontà politica e un altro è l'applicabilità tecnica» dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, il capo della Lega aveva in precedenza ipotizzato un tetto più alto, pari a 500mila euro.

Una dichiarazione integrativa sul tipo del “” con pagamento di una, per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino ache non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il governo punta a introdurre con la, o con ilcollegato, l'ultima ipotesi di lavoro sulla pace fiscale.