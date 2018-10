Mondiali Volley Femminile : Italia alla Final Six

In otto partite disputate fin qui, la squadra allenata da Davide Mazzanti ha sempre e solo ottenuto vittorie, concedendo soltanto due set alle avversarie, uno dei quali oggi alla Russia. Le azzurre superano la Russia 3-1 (parziali 22-25 25-20 25-18 25-22) e conquistano con un turno di anticipo la 'Final Six' (14-16 ottobre a Nagoya). Inutile a questo punto la partita di giovedì contro gli Stati Uniti. Le azzurre, dopo aver perso il primo set, hanno reagito con grande determinazione superando le russe (assente la stella Goncharova) e dimostrando di essere in gran forma. Bene Paola Egonu.





Avanzeranno alle Final Six di Nagoya le prime tre squadre dei due gironi, solo l’Italia è già certa della qualificazione. Le altre squadre delle Final Six si conosceranno entro domani, al termine delle ultime partite in programma.

L'Italia è alle Final Six deiin corso in Giappone, le nostre atlete battono 3-1 laa Osaka, mantenendo il primo posto nellae conquistano la vittoria che serviva per ottenere la matematica qualificazione.