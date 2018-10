Alluvione Maiorca, fiumi di fango : Morti e dispersi

In poche ore sono caduti 220 litri d'acqua per metro quadro. Ora scatta l'allerta a Ibiza e Formentera. Sant Llorenc il comune più colpito, a 60 chilometri da Palma, dove un fiume di fango ha invaso le strade della città e dei paesini vicini, dove ha trascinato auto, allagato case e bloccato le persone negli appartamenti.





Le autorità hanno dispiegato 80 militari e sette veicoli dei servizi di emergenza dell'esercito sui luoghi più colpiti, mentre un centinaio di soccorritori è al lavoro dalla notte scorsa. In almeno tre città centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case. Il governo regionale ha convocato una riunione d'emergenza per organizzare i soccorsi, e l'esercito ha inviato unità di supporto. Le scuole sono state chiuse a Sant Lorenc, Artà, Colònia de Sant Pere e Son Servera. Il premier spagnolo Sànchez ha inviato via Twitter la sua solidarietà ai familiari delle vittime.

Sei persone sono morte e nove sono disperse, dopo che in poche ore sono caduti 20 centimetri di pioggia causando allagamenti e black out. Almeno 6 persone sono morte aa causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola nelle ultime ore. Altre decine risultano disperse.