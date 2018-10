Apple rilascia iOS 12.0.1 per tutti i suoi dispositivi - Download

bug

i dispositivi non si caricavano a display spento.

Prima di tutto eseguire un backup del vostro dispositivo su iTunes o su iCloud; Non scaricare l' aggiornamento via OTA, come descritto su alcuni siti, vi ho sempre spiegato che è meglio installare i nuovi aggiornamenti scaricandoli dai Link Diretti e inizializzare il dispositivo come nuovo, poichè se avete problemi con l' aggiornamento che avete installato, poi ve li riporterete anche su questo.

iPhone

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

12.9" iPad Pro (2° gen.)

12.9" iPad Pro (1° gen.)

10.5" iPad Pro

9.7" iPad Pro

9.6" iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad (5° gen.)

iPad Mini 4

iPad Mini 3

iPad Mini 2

iPod Touch

iPod Touch (6° gen.)

LINK DIRETTI AL DOWNLOAD

iPhone:

iPhone 5s (GSM/LTE) (iPhone6,1) — Download

(iPhone6,1) — Download iPhone 5s (CDMA/LTE) (iPhone6,2) — Download

(iPhone6,2) — Download iPhone 6 Plus (iPhone7,1) — Download

(iPhone7,1) — Download iPhone 6 (iPhone7,2) — Download

(iPhone7,2) — Download iPhone 6s (iPhone8,1) — Download

(iPhone8,1) — Download iPhone 6s Plus (iPhone8,2) — Download

(iPhone8,2) — Download iPhone SE (iPhone8,4) — Download

(iPhone8,4) — Download iPhone 7 (CDMA/GSM/LTE) (iPhone9,1) — Download

(iPhone9,1) — Download iPhone 7 Plus (CDMA/GSM/LTE) (iPhone9,2) — Download

(iPhone9,2) — Download iPhone 7 (GSM/LTE) (iPhone9,3) — Download

(iPhone9,3) — Download iPhone 7 Plus (GSM/LTE) (iPhone9,4) — Download

(iPhone9,4) — Download iPhone 8 (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,1) — Download

(iPhone10,1) — Download iPhone 8 Plus (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,2) — Download

(iPhone10,2) — Download iPhone X (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,3) — Download

(iPhone10,3) — Download iPhone 8 (GSM/LTE) (iPhone10,4) — Download

(iPhone10,4) — Download iPhone 8 Plus (GSM/LTE) (iPhone10,5) — Download

(iPhone10,5) — Download iPhone X (GSM/LTE) (iPhone10,6) — Download

(iPhone10,6) — Download iPhone XS (iPhone11,2) — Download

(iPhone11,2) — Download iPhone XS Max (iPhone11,4) — Download

(iPhone11,4) — Download iPhone XS Max (China) (iPhone11,6) — Download

(iPhone11,6) — Download iPhone XR (iPhone11,8) — Download

iPad:

iPad Air (Wi-Fi) (iPad4,1) — Download

(iPad4,1) — Download iPad Air (Cellular) (iPad4,2) — Download

(iPad4,2) — Download iPad Air (China) (iPad4,3) — Download

(iPad4,3) — Download iPad mini 2 (Wi-Fi) (iPad4,4) — Download

(iPad4,4) — Download iPad mini 2 (Cellular) (iPad4,5) — Download

(iPad4,5) — Download iPad mini 2 (China) (iPad4,6) — Download

(iPad4,6) — Download iPad mini 3 (Wi-Fi) (iPad4,7) — Download

(iPad4,7) — Download iPad mini 3 (Cellular) (iPad4,8) — Download

(iPad4,8) — Download iPad mini 3 (China) (iPad4,9) — Download

(iPad4,9) — Download iPad mini 4 (Wi-Fi) (iPad5,1) — Download

(iPad5,1) — Download iPad mini 4 (Cellular) (iPad5,2) — Download

(iPad5,2) — Download iPad Air 2 (Wi-Fi) (iPad5,3) — Download

(iPad5,3) — Download iPad Air 2 (Cellular) (iPad5,4) — Download

(iPad5,4) — Download iPad Pro (9.7'', Wi-Fi) (iPad6,3) — Download

(iPad6,3) — Download iPad Pro (9.7'', Cellular) (iPad6,4) — Download

(iPad6,4) — Download iPad Pro (Wi-Fi) (iPad6,7) — Download

(iPad6,7) — Download iPad Pro (Cellular) (iPad6,8) — Download

(iPad6,8) — Download iPad 5 (Wi-Fi) (iPad6,11) — Download

(iPad6,11) — Download iPad 5 (Cellular) (iPad6,12) — Download

(iPad6,12) — Download iPad Pro 2 (12.9'', Wi-Fi) (iPad7,1) — Download

(iPad7,1) — Download iPad Pro 2 (12.9'', Cellular) (iPad7,2) — Download

(iPad7,2) — Download iPad Pro (10.5'', Wi-Fi) (iPad7,3) — Download

(iPad7,3) — Download iPad Pro (10.5'', Cellular) (iPad7,4) — Download

(iPad7,4) — Download iPad 6 (Wi-Fi) (iPad7,5) — Download

(iPad7,5) — Download iPad 6 (Cellular) (iPad7,6) — Download

iPod Touch:

iPod Touch 6G (iPod7,1) — Download

Apple rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 12.0.1 correggendo diversi bug. Apple, ha rilasciato per tutti i suoi dispositivi,che porta con se tantissime correzioni di, tra cui quello cheSicuramente al momento del rilascio, i server saranno molto carichi, quindi per velocizzare il download, sicuramente vi converrà farlo sul tardi.Vediamo insieme intanto, come prepararsi al download:Ricordo a tutti chePer facilitarvi il download, vi lascio i