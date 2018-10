Luigi Di Maio vuole rendere felici italiani

"Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di avviare i rimborsi alle famiglie". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Anch'io. "Il M5S ha sempre parlato di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini,non ci fossilizziamo sui numeri. Questa manovra è un atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni(...), non si può tornare indietro,io non lo accetto.Non rinuncio a quota 100e alla riforma Fornero", ha aggiunto.