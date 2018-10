MARCO FERRI : AL GFVIP FACCIO IL TIFO PER FRANCESCO MONTE

Intervista a Marco Ferri in occasione della fieraad Ercolano (Napoli). Elegante, fascinoso e amatissimo dal pubblico femminile.si racconta al Gossip di Sanchez. Attualmente single attende una donna di sani principi da amare alla follia. Presto lo rivedremo in tv con un programma di cucina. Sul? Fa ovviamente il tifo per il suo caro amico Francesco Monte e non è d'accordo sulla presenza della showgirlall'interno del reality show di Canale 5.

- Sei ad una fiera dedicata al Matrimonio. Che emozioni provi quando vedi tutti questi abiti nuziali? A dire il vero, non ti nascondo che mi viene voglia di sposarmi. Al momento però non c'è la materia prima, quindi dovrò attendere un altro po'.

- Come ti vedi da sposato e soprattutto da futuro padre? Ogni tanto ci penso, in fin dei conti sono un romantico e avere una famiglia mi gratificherebbe. Adesso però c'è solo il lavoro che mi prende tantissimo, in futuro si vedrà.

- A proposito di lavoro cosa stai preparando? Adesso sto partendo con un programma mio di cucina che debutterà nelle prossime settimane. Darò consigli ai single per diventare bravi cuochi senza l'ausilio delle loro partner e soprattutto a sedurre grazie alle pietanze preparate. È stata una bella esperienza e mi sono divertito tantissimo. Un consiglio che voglio dare agli uomini è di ascoltare le proprie donne, anche dal punto di vista culinario: solo così le conquisteranno a pieno!

- Recentemente abbiamo letto di un tuo desiderio di diventare tronista a Uomini è Donne, ma è vera questa notizia? Assolutamente no! È solo un gossip che circola. Stimo tantissimo Maria De Filippi e trovo che Uomini e Donne sia un bel programma, ma al momento non ho bisogno del trono per trovare l'amore.





- Per tanto tempo hai lavorato sia in Spagna che in America Latina, ma quanto ti mancano quei posti? La Spagna mi manca tanto. Ho ricordi bellissimi. Sono stato al Gran Hermano Vip, versione iberica del Grande Fratello e inviato della trasmissione Salvame condotta dal eclettico Jorge Javier Vazquez nel daytime di Tele Cinco. Ci ritornerei volentieri, ma per adesso ho molti impegni qui in Italia.

- Che differenza c'è tra la televisione italiana e quella spagnola, visto che le hai conosciute entrambe. Sicuramente la tv spagnola è molto più aggressiva di quella italiana, le dinamiche sono completamente differenti. In realtà preferisco di più il mood italiano perché rispecchia più il mio carattere. In sostanza sono un uomo tranquillo e di certo non amo i litigi televisivi. Sono stato in mezzo a scandali perché ho sempre avuto donne molto polemiche. Guardate ad esempio Aida Nizar, una come lei l'ho sopportata per pochi minuti e mi è bastata per tutta la vita. Mai più vedrete una cosa simile, ve lo garantisco!

- Adesso sei single. Ma come dovrebbe essere la tua donna ideale? Sicuramente ambiziosa, intelligente, curiosa, di sani principi e perché no, anche bella.

- Sei noto al gossip per aver avuto una presunto flirt con Lory Del Santo, che al momento sta partecipando al Grande Fratello VIP, seppur avendo subito un gravissimo lutto familiare. In tanti l'hanno criticata, altri supportata. Tu che ne pensi della sua scelta? Dissento totalmente dalla sua decisione di partecipare al GFVIP, perché mi sembra una maniera stramba di somatizzare il dolore. Ovviamente nessuno può giudicare. Per grazia di Dio non ho mai vissuto un dramma del genere, però da spettatore o magari anche da figlio avrei preferito vedere Lory Del Santo accanto al suo secondo figlio e all'attuale compagno, per affrontare insieme il periodo difficile che stanno vivendo.

- Tra i concorrenti attuali del Grande Fratello VIP chi preferisci? Ma Francesco Monte ovviamente! Siamo grandi amici ed è un bravissimo ragazzo. Non è il classico belloccio che si dà arie, anzi è un persona disponibile e sincera con tutti. Anche quando si è commosso ricordando la ex Cecilia Rodríguez o la madre che purtroppo non c'è più è il sintomo della sua forte sensibilità.

- Ma come vedi questo avvicinamento a Giulia Salemi all'interno della casa? Sinceramente in questo caso Francesco mi ha sorpreso. Da lui non me lo aspettavo. Il fatto di essersi avvicinato a Giulia in quel modo mi da più l'impressione di bisogno di affetto che di una relazione sentimentale. Nella casa tutto si amplifica, ve lo dico perchè ci sono stato. Chissà come andrà a finire, solo lui puo' saperlo.





- Ami lo stile e indossi sempre outfit sorprendenti. Qual'è il tuo rapporto con la moda? La moda è parte integrante della mia vita. Nel senso che amo esprimere me stesso con il mio look. Lo faccio anche tramite i social network. Dal nostro stile si evince la nostra personalità.

- Due domande sociologiche.. Se fossi un film? Sicuramente Titanic con il grande Leonardo Di Caprio. Sono un eterno romantico e non ti nascondo che ho pianto quando l'ho visto.

- E se fossi un colore? Sinceramente spazio talmente tanto dal nero al bianco che faccio difficoltà ad identificarmi. A questo punto ti dico il rosso, il colore della passione (sorride).