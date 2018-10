Scuola media evacuata a Bergamo : Malori, panico e svenimenti nelle classi

le polveri residue dalla lavorazione hanno raggiunto le classi, creando il panico tra i ragazzi. Sul posto decine di mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze, 4 giovani sono stati portati in ospedale per controlli, ma non sono gravi. In tutto i ragazzi che hanno accusato malessere sono stati 15, come riferisce l'Areu. Sul posto anche i carabinieri di Calusco d'Adda e dai tecnici dell'Ats. La scuola conta 270 studenti, oltre al personale docente: tutti sono stati fatti uscire per precauzione.