Omicidio Viktoria Marinova : arrestato un romeno

Lo riferisce la radio di stato bulgara che cita fonti del ministero dell'Interno, precisando tuttavia che non c'è ancora una conferma ufficiale. La giornalista 30enne è stata anche violentata prima di essere uccisa. L' efferato delitto, dopo la trasmissione di una sua inchiesta sulla corruzione legata a progetti finanziati dall'Ue. La donna era un volto molto noto in Bulgaria per essersi occupata di scandali di corruzione.

Si tratta di un cittadino rumeno con passaporto moldavo, non è ancora chiaro se ladi Marinova sia collegata alla sua attività professionale. Per l'assassinio della giornalista televisiva bulgaraè stato arrestato un cittadino romeno con passaporto della Moldova. La giornalista bulgara Marinova è stata violentata e uccisa mentre faceva jogging il 7 ottobre 2018.