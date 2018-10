Luigi Di Maio : Cruciale confronto con la Ue

Sulle alleanze, il presidente della Camera Fico, a Bruxelles, assicura che "non c'è dubbio che il M5S non siederà mai con la Le Pen". Quanto all'intesa Salvini-Le Pen, dice : ognuno fa la sua strada. Sulla Manovra,spiega che "nessuno sfida lo spread o i mercati.L'Italia ha diritto di fare una manovra, per parlare all'Europa, senza sfidare ,ma per cambiare". Dichiara di condividere le parole del premier Conte e del ministro Tria di abbassare i toni:si ragiona, si trovano punti d'incontro. Le stime di Fmi? "Da austerity,non da manovra espansiva"

"Credo che sarà cruciale nei prossimi giorni confrontarsi con le istituzioni europee e i mercati. E auspicabile che il ministro dell'economia e il presidente del Consiglio incontrino sia i rappresentanti delle agenzie di rating sia i mercati, ma soprattutto la Commissione europea per chiarire le nostre linee di intervento che consentiranno all'Italia di svilupparsi". Così ilLuigi Di Maio, a margine del tavolo sulla moda al Mise, risponde sulla impennata dello