Come un razzo ... multato dall'autovelox a 914 km/h a Bruxelles

Per il ricorso le spese sono tutte a carico del multato, adesso dopo aver pagato 96 euro di multa per eccesso di velocità, ne ha spesi quasi 1500 per l'azione legale. L'uomo ora vorrebbe che quelle spese fossero rimborsate, ma probabilmente non ci riuscirà. Sempre a Bruxelles un altro automobilista era stato multato a 696 km/h. E' decisamente assurdo!

L'autovelox avrebbe registrato la velocità di ben, un automobilista si è visto recapitare unaper eccesso di velocità a Bruxelles su una strada dove il limite era di 70 km/h. Anche se l'errore è assolutamente evidente, l'uomo dovrà pagare anche le spese per il ricorso legale. In effetti l'uomo riconosciuto di aver percorso quella strada al di, ma non può aver viaggiato alla velocità indicata dall'