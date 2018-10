Chiavetta Usb esplosiva : Ispettore Gianni Aceto perde tre dita

Una chiavetta Usb contenente esplosivo ha ferito un ispettore di polizia della sezione di pg della Procura di Trapani, Gianni Aceto. Un agente di Polizia è rimasto ferito a Trapani per l'esplosione di un piccolo ordigno nascosto in una chiavetta Usb. L'ispettore ha inserito la pennina in un pc e questa è esplosa, provocandogli gravi ferite alla mano sinistra, purtroppo l'uomo ha perso tre dita. La chiavetta era stata recapitata per posta a un avvocato trapanese, che insospettito l'aveva consegnata per un controllo alla polizia.