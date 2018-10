Reggio Emilia : Esplosione in ex inceneritore, morto operaio 45enne

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno all'impianto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per l'addetto non c'è stato nulla da fare.Sono intervenuti carabinieri e polizia, con la questura che procede per i rilievi assieme agli uomini della Scientifica e della medicina del lavoro per chiarire i contorni della tragedia.





Secondo la stampa locale, la vittima è un operaio 45enne di origine sarda. Stando ai primi accertamenti, l'esplosine sarebbe avvenuta mentre l'uomo stava effettuando una saldatura da un cestello a diversi metri d'altezza.

L'esplosione è avvenuta mentre erano in corso lavori intorno all'impianto, al momento non risultano altri feriti. Unnella periferia di Reggio Emilia per l'esplosione in un, azienda multi-regionale per i servizi. Durante alcuni lavori all'impianto, la deflagrazione si è prodotta in un silos di acetilene, un gas estremamente infiammabile.