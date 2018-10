Corea del Nord : Kim Jong-un invita Papa Francesco a Pyongyang

Sarà il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, che consegnerà l'invito di Pyongyang a Francesco, durante la sua visita in Vaticano, il 16-17 ottobre. Moon chiederà al Papa benedizione e supporto per la pace e la stabilità della penisola coreana. Nel 2014 Papa Francesco ha visitato Seoul e in quell'occasione iniziarono primi incoraggiamenti per facilitare un percorso di pace tra le due Coree

Kim Jong-un ha invitato ila visitare Pyongyang. Il leader della Corea del Nord ha invitato Papa Francesco a Pyongyang dicendosi pronto "". Lo fa sapere il portavoce della presidenza Sudcoreana, Kim Eui-kyeom. ", ha riferito il portavoce. Un gesto impensabile solo fino a qualche anno fa. Kim ha fatto sapere al pontefice di essere pronto a mostrargli che la sua nazione comunista è pronta a riservargli un grande benvenuto.