Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio:al via corsi di recitazione di 1°, 2° e 3° livello

è il titolare dell', che è nata con l'obiettivo di formare e preparare bambini e ragazzi con un target da 0 a 16 anni per diventare delle vere e proprie baby star nel mondo del cinema, della televisione, della moda e della pubblicità.L'imprenditore, ex modello, talent scout e social manager pugliese Miky Falcicchio ha comunicato che sono ormai ai nastri di partenza i nuovi corsi, svelando tutte le novità e l'obiettivo (finalmente raggiunto) di avviare un'accademia attraverso la quale formare e lanciare i propri iscritti, che mensilmente avranno modo di studiare e mettere alla prova quanto appreso durante le ore di lezione, partecipando a cortometraggi, progetti per il web e festival cinematografici.I temi trattati saranno i seguenti:- La tecnica della recitazione- Gli esercizi dei grandi teorici.- Estetica della recitazione.- L'attore e la musica.- L'attore e la televisione.- L'attore e la professione.- L'attore dilettante.- L’attore e il teatro.- Il lavoro dello scenografo ( a seconda delle adesioni e fasce d’età )- Il teatro.- Il cinema e la televisione.Ogni lezione avrà uno spazio di circa 30 minuti per approfondire l’aspetto che riguarda la fotografia, i movimenti scenici con la macchina da presa, e infine (ma non meno importante) incursioni riguardanti il video editing.Per proporsi ed effettuare il test d'ingresso, prenotarsi allo 3801476299 oppure inviare una e-mail a talentidisuccesso@libero.it.