Omicidio via Babuino Michela Di Pompeo : 30 anni a Francesco Carrieri

Il gup ha accolto la richiesta della Procura al termine del procedimento con rito abbreviato. Sono stati inoltre sequestrati i conti di Carrieri, in vista della sentenza civile e del risarcimento ai familiari. L'omicidio avvenne nella centralissima via del Babuino dove la donna fu strangolata nel sonno e uccisa con un manubrio da palestra, per gelosia.

Il 56enne direttore di banca che nella primavera 2017, la professoressa di tedesco 47enne dopo averla strangolata e sfigurata a colpi di manubrio alla testa mentre dormiva. Condannato a 30 anni di reclusione, che nel maggio 2017 uccise a Roma la compagnanella loro casa. La nuova richiesta, dopo che nei mesi scorsi erano stati sollecitati per l'uomo 12 anni di carcere riconoscendo la semi infermità mentale, arriva dopo la perizia psichiatrica disposta dal gup accogliendo la richiesta delle parti civili. Secondo laal momento del fatto.