Terremoto Indonesia : Tsunami 2000 vittime,dispersi

repubblica.it mostrano il processo di liquefazione del suolo nella città di Palu, sull'Isola indonesiana di Sulawesi

Le autorità locali stimano che i dispersi siano almeno 5000 mila, di cui non si hanno per ora notizie, e dunque il conto delle vittime è destinato a crescere prossimamente. L’agenzia per i disastri in Indonesia ha spiegato che la cifra è basata su stime fornite dai governatori locali delle zone di, dove interi quartieri sono stati rasi al suolo.