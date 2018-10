Premio Nobel Economia 2018 a Nordhaus e Romer

William D. Nordhaus ha 77 anni, è di Albuquerque (Stati Uniti) e ha dedicato i suoi studi ai rapporti e alle interazioni tra società e natura. ha 77 anni, è di Albuquerque (Stati Uniti) e ha dedicato i suoi studi ai rapporti e alle interazioni tra società e natura.





Paul M. Romer ha 63 anni ed è di Denver (Stati Uniti). Con i suoi studi, ha dimostrato come la conoscenza possa essere uno dei principali fattori di crescita economica nel lungo periodo.





I due studiosi «hanno sviluppato metodi che affrontano alcune delle sfide fondamentali e più urgenti del nostro tempo: combinare la crescita sostenibile a lungo termine dell’economia globale con il benessere della popolazione del pianeta», spiega la Royal academy of Sciences di Stoccolma annunciando la sua decisione.

Il Premio per i loro studi sui rapporti tra cambiamento climatico, nuove tecnologie e andamenti macroeconomici. Il comitato del prestigioso premio norvegese ha assegnato il. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l'economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.