La folla vuole linciarlo : Papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone a Taranto

Secondo la ricostruzione l'uomo sarebbe entrato nell'abitazione di sua madre e, dopo aver litigato al telefono con l'ex moglie, ha prima accoltellato il figlio 14enne con un coltello da cucina e dopo qualche minuto ha preso in braccio la bambina di sei anni che era sul divano e l'ha scaraventata dal balcone nonostante i tentativi degli altri familiari di bloccarlo.

La follia in un comprensorio di case popolari del rione Paolo VI di Taranto, nell'abitazione della nonna paterna alla quale erano stati affidati i due fratelli dopo la separazione dei genitori. Il 49enne, un uomo con precedenti per maltrattamenti in famiglia, è stato. I carabinieri lo hanno dovutodi centinaia di persone che hanno assistito alla follia omicida.