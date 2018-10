Napoli/ Camorra : 14 arresti clan Casella

L’attività investigativa trae origine dall’omicidio del pusher Gianluca Cardicelli avvenuto in via franciosa a Ponticelli la sera del 9 gennaio 2017. Al vertice del sodalizio "Casella", articolazione del disciolto clan "Sarno", tre fratelli i quali gestivano il monopolio del traffico e lo smercio di droghe nel quartiere controllando le piazze di spaccio anche con telecamere.

A Napoli e in diversi Comuni della provincia i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 14 indagati - 13 in carcere e uno ai domiciliari. I carabinieri di Napoli Poggioreale hannosu richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia accusati - a vario titolo - di associazione per delinquere di tipoe associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di droga.