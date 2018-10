Massa : 126 persone visitate e diversi i casi scoperti nella giornata di prevenzione

“Un grazie agli organizzatori – ha detto il sindaco FrancescoPersiani che ha effettuato screening – è questo un modo di fareprevenzione e di invogliare la collettività a farsi curare appuntotramite la prevenzione”; gli fa eco l’assessore Marco Guidi el’assessore alla Cultura Eleonora Lama. Soddisfatto Andrea Cellasegretario provinciale Lega apuana “ andiamo avanti così ha dettoquesta è la strada giusta”. Presente anche l’assessore GiorgiaPodestà del Comune di Montignoso. La Regione ed in particolarel’assessorato alla sanità era rappresentato da e Giacomo Bugliani:“ non è la prima volta che partecipiamo e patrociniamo un evento siquesta portata. Un grazie agli organizzatori” .





Un modellopreventivo di “alta classe” per tutti . così ha detto il professorDottor Ferruccio Bionino scienziato di fama internazionale che si èintrattenuto a lungo con i presenti spiegando l’importanza dellaprevenzione - Il numero di partecipanti alla giornata di screening diMedicina Preventiva organizzata presso la Scuola San Filippo Neridi Massa dalla Fraternità di Misericordia “San Francesco” incollaborazione con il 118 di Massa - Carrara e i Fratelli Cristiani“San Filippo Neri testimonia il successo e importanza di taleiniziativa. Oltre all’elevato livello tecnologico delle indagini proposte(caratterizzate da esami tecno-strumentali d’avanguardia condottida esperti specialisti) la proposta preventiva è stata moltoinnovativa in quanto non limitata solo all’obiettivo della diagnosiprecoce ovvero della malattia in fase asintomatica, ma anche delladiagnosi preventiva vera, ovvero l’identificazione del meccanismopatogenetico che inizia prima dello sviluppo di una malattia, èreversibile e se curato con un intervento preventivo personalizzatoevita la malattia. Grazie alle nuove tecnologie di immagine digitalenon-invasive è oggi possibile misurare il contenuto in grasso el’elasticità del fegato mediante ecografi di ultima generazione ealgoritmi di intelligenza artificiale che quantificano moltepliciparametri ecografici standardizzati.





“ Abbiamo assistito stamani avisite e test effettuati con un’accuratezza come negli ambulatori –dice il dottor Fabio Rizzo segretario provinciale del FederazioneMedici Medicina Generale la meglio nota Fimmg ciò indica laserietà dell’organizzazione e soprattutto dei suoi professionisti. Agliscreening si è sottoposto l’on. Cosino Maria Ferri “ non potevo nonmancare stamani ad un evento così importante” In apertura della“Giornata” il dottor Luciano Ciucci Direttore Generale dellaFondazione Monasterio e del dottor Maurizio Petrillo Direttoresanitario della stessa Fondazione. L’evento organizzato dallaMisericordia di Massa,si tenuto in collaborazione con il 118 diMassa Carrara e con la Scuola “San Filippo” Neri i meglio notiFratelli Cristiani. Responsabile scientifico e direttore sanitario anchedi questa “ giornata” la dottoressa Maria Laura Valcelli .





Il gruppo dispecialisti: Dott. Mario Valli, senologo; dottor Eezio Szoreneyi:nefrologo, internista, tossicologo; dottor Lorenzo Bertellottiecografista; dottor Pietro Bianchi medico nucleare; dott. AlessandraLandini agopunturista; Dottor Aneees Al Jabri e Luigi Zezza,cardiologi della Fondazione Monasterio coadiuvati dal dottor SergioBerti: Direttore dell’Unità operativa Cardiologia Interventisticadell’Ospedale del Cuore; Dottor Giovanni Pesenti: ortopedico;dottoressa Mariangela Poggi: Psicologa; dottoressa AriannaCiardiello nutrizionista; Dottor Gino Volpi Neurologo DirettoreStruttura complessa Neurologia Area Centro Toscana e ReferenteMalattie Cerebrovascolari; Dottor Lino Palla Radiologo. Oltre aquesti il dr Fabio Angeloni test udito e dr Comitto e ElisabettaMercadante test visivo. Molti gli incontri con il farmacista dottorAlessandro Simonini.





Un successo ha ottenuto il percorso con gliocchiali che ”provocano” il senso dell’ebbrezza Tanti i volontaridella Misericordia coordinati da Annalisa Tamantini e, ovviamente,dal Commissario della Fraternita Bruno Ciuffi che si è dichiaratosoddisfatto dell’evento “presto – ha detto – ne seguirà un altro”attivo come sempre il fac totum Marco Mosti., Francesco Mandorli,Fausto Casotti coordinatore provinciale Misericordie ed un Gruppodi donatori di sangue “Fratres” ed il vescovo emerito Mons. EugenioBinini.. Presenti un nutrito gruppo di infermieri coordinati dallapresidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di MassaCarrara Dr Morena Fruzzetti e dal vice Luca Fialdini Vicepresidente“Siamo molto soddisfatti – dicono - dell' esito di questa giornata diprevenzione alla quale abbiamo contribuito con i nostriprofessionisti e che ci avvicina ai nostri cittadini anche fuori daiservizi in cui giornalmente operiamo al servizio della salute.





Fareprevenzione costituisce elemento essenziale del prendersi cura el'educazione a stili di vita e ai controlli preventivi la base perinvestire sul proprio futuro.” Un grazie da parte degli organizzatorida Samsum, Cardioloine, a Coris Medica, Best Medical, CentroMedico Ponticello, Pasticceria Rossi, Evam ai Fratelli edelle Scuolecristiane in particolare a Fratel Alberto, agli specialisti e volontarie a chi ha dato una mano.

Centonovantasei persone visitate in occasione della: “”. Quattro casi seri di; alcunicasi di fibrillazione cardiologica e diverse le ecografie per le visite alseno seguite ala visite; per non palare dei casi di ipertensione edaltro . Questo il sintetico bilancio della “Giornata” ma ancora unavolta si è vista la “fame” di prevenzione perché fin dal mattino fuoridai cancelli della San Filippo Neri si era radunato, nonostante iltempo non clemente, una folla di persone in attesa di fare visite etest.