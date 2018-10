Riforma pensioni quota 100 : Chi lascia a 62 anni non potrà più lavorare

Ancora non è chiaro se il divieto di cumulo sarà assoluto, oppure se ci sarà un meccanismo di penalizzazione come esisteva in passato. In pratica fino alla metà della retribuzione dell'attività lavorativa svolta dal pensionato, potrebbe tornare all'Inps o al Fisco. L'obiettivo è che per ogni due pensionati, ci sia almeno l'assunzione di un giovane lavoratore in modo da avere un ulteriore mezzo per contrastare la disoccupazione. Questo per evitare che le aziende mandino via i propri dipendenti per poi riassumerli a costi ridotti da pensionati.





Una Nota di aggiornamento del Def sottolinea che «pur garantendo nel lungo periodo la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, nel breve e medio periodo impedisce alle imprese il fisiologico turnover delle risorse umane impiegate». Per consentire dunque al mercato del lavoro «di stare al passo con i progressi tecnologici è oggi necessario accelerare e non ritardare questo processo e dare spazio alle nuove generazioni interrompendo il paradosso per il quale giovani, anche con elevata istruzione, rimangono fuori dal mondo produttivo mentre le generazioni più anziane non possono uscirne». Non solo. Una maggiore stabilizzazione sul lavoro conseguente al maggior turnover dei giovani porterà anche, si legge, al contrasto «alla bassa natalità che se non risolta comporterà problemi sulla sostenibilità futura dello stesso sistema pensionistico italiano».





Riforma Fornero - si potrà accedere al pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contributi.I 63enni dovrànno comunque garantire i 38 anni di contributi e la quota salirà a 101, e così via. Resta in vigore anche il pensionamento di vecchiaia a 67 anni e 10 mesi - per questo non vi è divieto di cumulo.