Serie A : Anticipo Udinese-Juventus 0-2

Primo tempo giocato quasi tutto nella metà campo friulana.Pjanic sfiora l'incrocio, al 33' testa vincente di Bentancur su cross Cancelo. Scuffet strepitoso su Mandzukic, poi Ronaldo raddoppia con un sinistro imparabile (37'). Rodrigo Bentancur ai microfoni di Sky Sport - subito dopo la partita - ha commentato:"Sono molto contento per la vittoria, abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister. Sono molto contento per il gol, è il mio primo per la Juventus. Lo dedico a mia madre, ma sono molto contento per la vittoria. Possiamo mantenere questo ritmo qui".

Allegri ritrovadopo la squalifica in Champions League, non giocano Rugani e Khedira. Nessuno ferma la Juventus che rimane imbattuta con otto partite su otto, non ci riesce nemmeno una ottima, battuta 0-2 alla 'Dacia Arena'.