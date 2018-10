Tom Cruise non vede la figlia Suri perchè la non fa parte di Scientology

La coppia ha divorziato nel 2012 dopo 6 anni di matrimonio e l'attrice ha ottenuto la custodia esclusiva della figlia - oggi 12enne. Ma dal 2013 l'attore non è stato più visto e fotografato con la figlia Suri, Cruise è diventato devoto di Scientology dopo essere stato presentato all'organizzazione dalla prima moglie Mimi Rogers - da cui divorziò nel 1990 - poi ha sposato Nicole Kidman, con cui ha adottato due bambini e divorziato nel 2001 - Connor e Isabella sono cresciuti in Scientology.





Katie Holmes è uscita da Scientology dopo il divorzio da Cruise e sembra che avrebbe firmato "un accordo di non divulgazione, impegnandosi a non dire nulla di negativo su Scientology" per assicurarsi di mantenere la custodia della figlia.