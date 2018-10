Travolti dal temporale : La 30enne Stefania trovata morta con il figlio Christian, disperso il bimbo di 2 anni

La Mito su cui viaggiavano è stata trovata vuota, i corpi senza vista di Stefania e del figlio sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Adesso sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso - la speranza è di ritrarlo vivo e di ridarlo alle braccia del padre che non riesce a credere a quello che è successo.

La giovane mammaè stata uccisa insieme al suo piccolo dal, la mamma è stata trovata morta insieme al figlio Christian di sette anni, mentre il figlio più piccolo di soli due anni è ancora disperso e le ricerche sono concertatissime.Larisultava dispersa da ieri sera, quando è stata letteralmente travolta dal temporale mentre si trovava in auto con i suoi bambini nella zona di, in provincia di Lamezia Terme. A dare l'allarme il marito che preoccupato ha allertato i vigili del fuoco, l'uomo aveva anche diffuso un appello sui social network per ritrovare la donna e i figli.