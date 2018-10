Matteo Salvini : No ai tagli Ue all'agricoltura

Il ministro Matteo Salvini alla alla festa della Coldiretti : "L'Europa sta preparando il bilancio per i prossimi 7 anni con 3 mld di tagli all'agricoltura, vi dò la mia parola che il governo non firmerà mai", assicura il vicepremier. "Il falso made in Italy ci costa 60 mld anno e quindi il 'parmesan' e la 'mozzarilla' Juncker la faccia mangiare ai suoi figli che assieme a Moscovici hanno rovinato l'Europa e l'Italia... Sul Def, Berlusconi come il resto degli italiani deve stare tranquillo".