Maltempo Calabria : salvate 16 persone su tetti, si cerca bimbo disperso di 2 anni

16 persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco nel Lametino, si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona ex sir, di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle abitazioni e di automobilisti rimasti bloccati nelle vetture. Il maltempo che ha investito il Lametino, oltre alle due vittime- mamma e figlio - ha causato anche il crollo del Ponte delle Grazie nel comune di Curinga (Catanzaro), sulla provinciale 19, e smottamenti.





Sedici persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, alcune erano sui tetti delle abitazioni, altri erano automobilisti rimasti intrappolati. Sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, liberate alcune persone dalle auto invase di acqua, tra cui una donna incinta ed alcuni bambini.