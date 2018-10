Premio Nobel per la Pace a Mukwege e Murad

Denis Mukwege è di origini congolesi, ha 63 anni ed è un medico specializzato in ginecologia e ostetricia. Nadia Murad, 25 anni, è un’attivista yazida, la minoranza religiosa di lingua curda che negli ultimi anni è stata oggetto di terribili persecuzioni e violenze da parte dello Stato Islamico - ISIS.



L'annuncio è stato fatto intorno alle 11 di oggi a Oslo, in Norvegia, dal Comitato norvegese per i Nobel. Il ginecologo Mukwege ha dedicato la sua vita ad aiutare le vittime di stupro di guerra nella Repubblica democratica del Congo. La Murad - vittima di stupro di guerra e appartenente all'etnia yazida - ha testimoniato coraggiosamente la violenza subita con altre donne da parte dell'Is

Il ginecologo congolese cura le vittime di violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo, Murad è una donna Yazida irachena, attivista per i diritti umani, ex schiava sessuale dell'Isis : "Per i loro sforzi per mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti armati e nelle guerre." Ilè stato assegnato quest'anno ae aper i loro sforzi per porre fine all'uso della violenza sessuale come arma di guerra nei conflitti.