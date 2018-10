Maltempo Calabria e al sud : Ritrovati morti la mamma Stefania Signore e uno dei bambini

Straripato anche il torrente Scorsone a San Vito sullo Ionio. Disagi nei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Curinga e Cortale, dove alcuni residenti non hanno potuto raggiungere le proprie abitazioni e sono stati collocati all'interno dei locali del centro commerciale Due Mari. La situazione ha richiesto lo schieramento di una vera e propria task force dei vigili del fuoco in tutta la Regione. Circa 200 le unità messe in campo da tutti i comandi provinciali: mobilitato anche chi era in turno libero. Il governatore Mario Oliverio valuta se chiedere lo stato di emergenza.

Maltempo Calabria: La situazione meteo continua a peggiorare nel sud Italia e in Calabria.di San Pietro Lametino e uno dei figlioletti mentre l'altro bambino risulta ancora disperso. La donna e i suoi due bambini di 7 e 2 anni risultavano irrintracciabili dalla serata di ieri, l'auto sulla quale viaggiavano era stata ritrovata vuota. Nel corso della notte era stato il marito della donna,ad avvertire i vigili del fuoco del suo mancato rientro a casa. La vettura sulla quale viaggiava la donna era stata trovata con le quattro frecce accese e vuota a San Pietro Lametino, frazione di Lamezia Terme. Numerose le squadre impegnate nel comprensorio lametino che risulta essere il più colpito, nella speranza di riuscire a trovare il bambino ma anche di prestare aiuto agli abitanti di alcuni quartieri costretti a salire ai piani superiori delle abitazioni a causa dell'esondazione del torrente Cantagalli.