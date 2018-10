Maltempo in Calabria : Dispersa Stefania Signore con i due figli di 7 e 2 anni

Stefania Signore di Falerna e dei suoi due figli di 2 e 7 anni, l'auto sul quale viaggiavano è stata rinvenuta nei pressi del cavalcavia che collega San Pietro Lametino a San Pietro Maida con le frecce accese, la mamma si sarebbe trovata nel bel mezzo del temporale di ieri sera mentre percorreva il tratto di strada.



Intanto molti automobilisti rimasti impantanati a causa della forte pioggia sono stati soccorsi con i gommoni. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Colpita in modo pesante la piana di Gioia Tauro e Siderno, in provincia di Reggio Calabria. La situazione più critica a Pizzoni, nelle Preserre, dove alcune famiglie sono rimaste intrappolate nelle abitazioni, impossibilitate ad uscire a causa dello straripamento di un torrente ed il cedimento di alcune strade. Tantissimi i danni provocati. Continuano le ricerche didi Falerna e dei suoi due figli di 2 e 7 anni, l'auto sul quale viaggiavano è stata rinvenuta nei pressi del cavalcavia che collega San Pietro Lametino a San Pietro Maida con le frecce accese, la mamma si sarebbe trovata nel bel mezzo del temporale di ieri sera mentre percorreva il tratto di strada.

Il maltempo che in queste ore sta interessando gran parte della Regione Calabria con nubifragi, allagamenti e temporali sta provocando molta ansia.