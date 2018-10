Indonesia : Oltre 1.000 dispersi dopo terremoto e tsunami, più di 1.500 morti

La città di Palu è stata travolta dal muro d'acqua che ha spazzato via le case, con il bilancio dei morti confermato a 1.558. Quasi 2550 sono le persone rimaste gravemente ferite e a queste si aggiungono 70mila sfollati. La Commissione europea ha stanziato un milione e mezzo di euro di aiuti umanitari per il terremoto in Indonesia. Papa Francesco ha inviato un contributo di 100mila dollari per il soccorso alle popolazioni colpite dallo tsunami in Indonesia. Adesso cresce il timore che un vasto numero di persone sia ancora sepolto sotto un enorme complesso di alloggi governativi a Balaroa.

Oltre 1000 le persone ritenute ancora disperse a causa del forte, seguito da uno, che ha colpito la parte occidentale dell'isola di Sulawesi in, lo ha reso noto agenzia di gestione dei soccorsi. L'ultimo bilancio parla di più di: "".