Allerta Meteo Calabria : strade allagate

Allerta maltempo in Calabria, dove per le forti piogge da ieri sulla regione si sono allagate e sono state chiuse alcune strade statali: la SS 182 delle Serre Calabre presso Sorianello nel Vibonese, la SS 18 Tirrena Inferiore nel territorio di Curinga (CZ) e a Palmi nel Reggino. Qui il traffico è interrotto nelle due direzioni per la caduta di un albero, che ha ferito una persona. Dirottato a Bari in piena notte il volo Malpensa-Lamezia Terme. Le previsioni meteo diramate dalla Protezione Civile Calabria segnalano l’allerta meteo anche per domani.





Per oggi è prevista un'altra giornata da bollino nero con piogge e temporali che insisteranno su Sicilia ionica e Calabria, specie tirrenica, forte maltempo con temporali inoltre su Campania, Basilicata e Puglia - qualche temporale anche sul Molise.

Prosegue il forte maltempo sulle regioni meridionali dove imperversano piogge e temporali violenti che provocano danni e allagamenti, segnalazioni di disagi da Calabria, Lucania, Puglia e isole maggiori. La Prefettura continua a monitorare costantemente, attraverso i sindaci dei Comuni, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, la situazione del territorio colpito in queste ore da numerose precipitazioni.