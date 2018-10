Caporalato : Arresto imprenditore a Cosenza

Attraverso videoriprese i Carabinieri sono riusciti a documentare le pesanti giornate lavorative degli extracomunitari, come confermato dalle dichiarazioni precise, dettagliate e convergenti successivamente rese dagli stessi - originari del Gambia, Bangladesh e Senegal. Gli agenti hanno accertato anche tentativo di deviare il corso delle indagini da parte dell'imprenditore che in diversi approcci con gli extracomunitari, aveva provato a condizionarne i racconti per di alleggerire le proprie responsabilità.

20 euro per 9 ore: arrestato imprenditore agricolo. I Carabinieri di, nel Cosentino, hanno posto agli arresti domiciliari un imprenditore agricolo, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini hanno accertato che il 44enne prelevava con un furgonerichiedenti asilo da un Centro di accoglienza straordinaria e poi li portava a lavorare nei campi. Le condizioni di lavoro, in palese violazione delle norme più elementari,prevedevano una pausa di soli 30 minuti.