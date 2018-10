Omicidio Noemi Durini/ l'intercettazione choc tra Lucio e il padre: Papà, respirava ancora quando l'ho seppellita

Lucio era perfettamente cosciente di ciò che stava facendo. Tre ore di requisitoria in cui il magistrato che ha condotto le indagini con i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Tricase e della stazione di Specchia, ha ricostruito il contesto sociale e familiare in cui è maturato il delitto, ripercorrendo il rapporto contrastato tra il padre e l'imputato e le ostilità del genitore mostrate pubblicamente riguardo la relazione tra il figlio e Noemi. Il padre di Lucio infatti avrebbe fatto numerosi tentativi per convincere il figlio Lucio a scaricare la morte di Noemi su altri, omicidio che poi Lucio ha confessato.





Lucio Marzo è stato accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai futili motivi, nonché soppressione di cadavere porto abusivo di coltello e non è tutto. Lucio Marzo risponde anche di tre altri fatti: di un furto in un centro commerciale, di una ricettazione nonché del danneggiamento della macchina e delle minacce alla donna del 9 settembre, dopo lo scontro con il padre di Noemi.

oggi maggiorenne edella giovane fidanzata di appena 15 anni uccisa il 3 settembre scorso - è statoa 18 anni e 8 mesi di carcere. In Tribunale l'accusa ha presentato l'intercettazione choc tra Lucio e il padre durante un colloquio nell'istituto di pena per minori del 19 ottobre: «Ma il colpo...e poi i sassi che gli davo in testa...ma dopo che io ho fatto tutto...io ho messo le pietre ma lei...cercava di muoversi....però c'erano talmente tante pietre che non riusciva a muoversi. Quindi è morta direttamente».