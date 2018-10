Tapiro per Belen Rodriguez : La showgirl multata perchè ballava sul tetto dell'auto

Così Valerio Staffelli, inviato di Striscia l'ha beccata a Milano e le ha chiesto: «Stava festeggiando l’addio a Iannone? È proprio finita? Lui sta con un'ombrellina per ripararsi dalle corna che piovono dal cielo?». La showgirl ha risposto: «Le corna non le faccio mai. È da quando ho 15 anni che sono sempre fidanzata», assicurando all'inviato Staffelli di essere intenzionata a rimanere single. A quel punto Staffelli ha commentato: «C’è Belen in giro libera e in cerca di un cuore!». E lei ha ribattuto: «Non solo di un cuore! Cosa ci faccio solo con un cuore?».

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Belen Rodriguez e ci scappa un bacio! Il programmaha consegnato ieri sera il 26esimoalla bella showgirlche è diventata automaticamente il personaggio più attapirato della storia di Striscia. Belen, infatti, solo qualche giorno prima è stata fermata e multata dalla polizia municipale mentre ballava fuori dal tettuccio di un’auto.