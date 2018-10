Problemi al Wi-Fi, connessione LTE e Bluetooth su iPhone XS e XS Max

Arrivano i primi problemi per gli, in queste ultime settimane, molti utenti si stanno lamentando di problemi di connessione LTE, Wi-Fi e Bluetooth. Primi problemi per, per quanto riguarda la, molti utenti, hanno segnalato problemi della connessione, in quanto la tacca di ricezione è inferiore a quella dei precedenti dispositivi.

Apple è già al corrente del problema e sta effettuando i primi test, ha verificato anche che questi problemi vengono dagli USA e dagli utenti Verizon, tutto questo fa pensare che si tratti di un problema legato al firmware del dispositivo.

Se non bastasse, a questi problemi, se ne aggiunge anche un altro, quello del Bluetooth, soprattutto quando si collegano accessori audio. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.