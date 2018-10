Sindaco New York : Recupereremo le tasse da Donald Trump

Una svolta all'inchiesta del NYT sulle presunte frodi sarebbe rappresentata da dichiarazioni fiscali della sorella di Donald Trump, Maryanne Trump Barry, dove compare la All County Building Supply & Maintenance, società dove Fred Trump faceva transitare i soldi per i figli.

Il sindaco di New York attacca il presidente USA sull'ipotesi di frode fiscale. Lavoreremo "con lo Stato di New York per indagare e recuperare ogni soldo di tasse non pagate da Trump". Così il sindaco di New York- uno dei leader dell'ala progressista dei democratici, visto da molti come possibile candidato alla Casa Bianca nel 2020.