Bergamo, bimba di tre anni precipita dal balcone : E' in gravi condizioni

Secondo quanto ricostruito, la piccola si è arrampicata sulla sua bicicletta posta fuori al balcone salendo con i piedi sulla sella ma si è sporta troppo dalla ringhiera ed è precipitata di sotto, nel cortile, facendo un volo di circa 4 metri. In casa con lei c'erano la mamma, la nonna e la sorella maggiore che hanno subito lanciato l'allarme, la piccola ha riportato un grave trauma cranico, fratture a una gamba e a un braccio.

E' in gravi condizioni ladella propria abitazione ieri pomeriggio. La bimba si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di, affidata alle cure dei medici che ne stanno monitorando le condizioni per valutare le conseguenze e le lesioni riportate.