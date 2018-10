SIMONE BONACCORSI NUOVA FIAMMA DI FRANCESCA CIPRIANI?

Ebbene sì, pare che l'esuberanteabbia trovato un nuovo. Tutto sarebbe iniziato per scherzo nel salotto disu Canale 5, dove la biondissima showgirl ha visto per la prima volta, atletico modello siciliano, recentemente proclamato vincitore a Il Più Bello D'Italia 2018.





Il giovanotto appare interessato alla prorompente fisicità della Cipriani e chissà possa davvero realizzare il suo sogno proibito. In questi giorni i due piccioncini si incontreranno a Pomeriggio 5 e con la complicità di Barbara D'Urso, tra un balletto, due risate e qualche ammiccamento, capiranno se siano fatti davvero l'uno per l'altra.

Per la cronaca il bel Simone fa l'indossatore a Milano, ma, da buon catanese, è molto legato alla sua terra d'origine, dove ha la sua famiglia e gli amici più cari. Non pensa ancora ad impegnarsi seriamente. Al momento il suo desiderio è diventare attore, ma è consapevole che potrà farlo solo dopo anni di studio e tirocinio. Cosa buona e giusta!







Dall'altra parte invece c'è Francesca, spirito libero e dalla grinta da vendere, che ha dichiarato di voler entrare a tutti i costi nella casa del Grande Fratello (quello di Barbara, per la precisione). Adesso vi pongo un quesito: che ne pensate se entrassero insieme per condividere con il pubblico i loro sentimenti? L'idea non sarebbe male; invito la Endemol a farci un pensierino. Staremo a vedere...