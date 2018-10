IL DJ DE MARTIJN PRESENTA IL NUOVO SINGOLO A MILANO

In occasione della Milanoè stato presentato al Just Cavalli l'ultimo singolo di "", uno dei disk jockey più sexy e coinvolgenti del by night italiano, che dopo i 2 dischi d'oro "Through the Waves" e "It's A fine day" ricevuti, presenta il nuovo singolo "Stay" in collaborazione con la cantante Ania J., voce ufficiale di fashion TV. Riscuotendo un successo inaspettato.

Pubblico in delirio per il bel giovanotto pugliese dagli occhi di ghiaccio, dal fisico atletico e soprattutto dal talento ineccepibile.







Il Duo De Martijn Featuring Ania J è molto apprezzato soprattutto in territorio Francese, dove il brano sarà pubblicato a breve. Inoltre, altri territori dove il brano è apprezzatissimo sono: Inghilterra e USA.





Il disco è pubblicato negli Stati Uniti da "Premier Music", In Germania / Austria e Svizzera da "U.H.M. Records" ed in Francia prossimamente su etichetta "Feel Good France". Un ringraziamento speciale va a Stars Management, Antonio Couture Borse, Milano Cafè, Hysideis Giacche, Fashion TV e Flavia Cavalcanti costume.