Presidente Mattarella incontra i genitori Giulio Regeni

L'omicidio di Giulio Regeni è stato commesso in Egitto tra il gennaio e il febbraio 2016. Il 28enne era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge; fu rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il suo corpo fu ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani.





"A 32 mesi dalla morte di Giulio Regeni al Cairo ancora non abbiamo avuto risposte. La moglie del nostro consulente è stata arrestata senza motivo, unica sua colpa è di essere legata in qualche modo a chi indaga su quei fatti. Non dobbiamo smettere di chiedere verità per Giulio e ora anche per Amal Fathy”

Sono trascorsi oltre due anni dalla scomparsa e dall’uccisione di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano il cui corpo senza vita venne ritrovato alla periferia del Cairo il 3 febbraio 2016.. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, con la sorella Irene, accompagnati da Alessandra Ballerini, avvocato per i diritti umani. Con loro i partecipanti alla ciclostaffetta itinerante "", iniziativa in bicicletta partita da Duino, (Trieste).