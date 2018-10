Napoli choc : 17enne malata di cancro bullizzata e picchiata a scuola finisce in ospedale

La denuncia è stata depositata dal padre della 17enne prima alla polizia e poi agli uffici del Provveditorato scolastico della Campania, più di venti pagine di documentazione tra referti medici della frattura di un dito della mano sinistra oltre a numerose ecchimosi in varie parti del corpo. Inoltre viene specificato lo stato di salute della giovane 17enne, la quale soffre di una grave forma di melanoma. Ecco cosa si legge nei documenti: "Abbiamo cercato di colloquiare con il personale scolastico e dirigenziale per cercare soluzioni ma senza risultati". Mentre il preside dell'Istituto, Antonio De Michele si difende così: "Non è assolutamente vero che la scuola non abbia fatto nulla e ribadisco la mia disponibilità e di tutto il personale docente, si tratta di una situazione da affrontare con attenzione e sensibilità". Ma se davvero fossero stati presi seri provvedimenti, tutto ciò non sarebbe certamente accaduto!.

E' l'ennesimo episodio dima non solo, perchè questa è pura cattiveria!. E' accaduto apresso l'di Sant’Anastasia, qui unaè finita in ospedale dopo essere stata insultata, minacciata e picchiata da una compagna di classe che l'aveva presa di mira. L'episodio di cui si viene a conoscenza solo adesso è accaduto il 27 settembre 2018 quando la ragazza è stata ricoverata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. I genitori hanno presentato denuncia in quanto non era la prima volta che la giovane veniva aggredita, già precedentemente era accaduto ma i docenti erano riusciti a risolvere la situazione o meglio credevano di averla risolta.