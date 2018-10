Il Premio Nobel per la Chimica 2018 a Arnold, Smith e Winter

Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter hanno vinto il premio Nobel per la Chimica per le loro ricerche sulla produzione di enzimi tramite l'evoluzione diretta e per le interazioni delle proteine. Il Premio Nobel 2018 per la chimica è stato assegnato a Frances H.Arnold (Usa), George P.Smith (Usa) e Gregory P.Winter (Uk) per i loro studi sullo sviluppo di proteine da impiegare in chimica.





Le loro metodologie hanno contribuito a rendere più eco-sostenibile l'industria chimica attraverso lo sviluppo di nuovi materiali e di carburanti. I loro sistemi sono inoltre impiegati per produrre anticorpi che contrastano le malattie autoimmuni, mentre nuove frontiere della ricerca riguardano il loro utilizzo contro alcuni tipi di tumore.





Arnold è la quinta Nobel per la Chimica dopo Marie Curie (1911), la figlia Irène Joliot-Curie (1935). Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) e Ada Yonath (2009).