Vicepremier Di Maio a Confindustria : Non si illuda ... incertezza azione governo

Confindustria - Pil in calo dello 0,2% (1,1% nel 2018 e 0,9% nel 2019) rispetto alle previsioni di giugno. Così l'Ufficio studi e tra gli altri fattori negativi sottolinea "l'aumento dello spread" e "l'incertezza" circa la "capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia" e la "sostenibilità del contratto di Governo", che causa "meno fiducia degli operatori". Se le coperture della manovra economica non saranno ben definite si rischia "un rapporto deficit/Pil più alto", nonché un aumento delle "tasse in futuro".

"Il governo non torna indietro: chi si illude, come Confindustria, sappia che si sta facendo una cattiva idea"., queste le parole del vicepremier. "Per il 2019 resta il 2,4% del rapporto deficit/Pil. Per il 2020 e 2021 stiamo vedendo di accelerare l'abbassamento del rapporto deficit-Pil con tagli agli sprechi,previsione di crescita più alta e valorizzazione degli investimenti". Poi : "La diatriba con l'Ue è molto lunga. Se ci sono solo pregiudizi e non si entra nel merito allora ci dicano che non va bene per partito preso" .