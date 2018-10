Victoria Pocock mette al letto il figlio, fa addormentare il compagno e si toglie la vita

L'uomo ha subito chiamato i soccorsi provando a rianimarla, ma purtroppo per la 27enne non c'era più nulla da fare. Purtroppo Victoria combatteva contro la depressione da anni e la perdita del lavoro è stato un elemento distruttivo. Lei si lamentava soltanto del fatto che per i suoi obblighi di madre non riusciva a dormire molto. Ma per il resto è sempre apparsa felice. Dalle analisi post mortem sul corpo della donna non c'erano segni di autodifesa, il che ha confermato la tesi del suicidio.

La giovane e bella 27enne inglese ha messo il figlio di 2 anni a letto aspettando che il compagno si addormentasse, poi si è tolta la vita.si è impiccata in casa dopo aver perso il lavoro, era stata licenziata dall'impresa di pulizie in un ambulatorio medico e temendo per le conseguenze ha deciso di farla finita. La macabra scoperta proprio dalche alzandosi ha visto che non era a letto ed è andata a cercarla.