WhatsApp, novità per il 2019 : Arriva la pubblicità nella schermata di stato

WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo e usata da milioni di persone lancia una novità per l'anno 2019. Sembra, infatti che stia per arrivare la pubblicità nella schermata di stato per cui gli utenti dovranno aspettarsi banner ma non nelle chat, queste ultime non saranno invase da esse. I video spot - che non saranno in alcun modo invadenti - erano una delle idee preferite da Mark Zuckerberg appena acquistò l'app per 22 miliardi di dollari.