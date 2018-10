Indonesia : aumenta il rischio di diffusione delle malattie

Molte comunità sono state devastate dal terremoto che, secondo i dati ufficiali, ha fatto più di 1.300 vittime sull’isola di Sulawesi in Indonesia. Save the Children lancia l’allarme per il rischio di diffusione di malattie tra le migliaia di famiglie costrette a vivere in rifugi di fortuna o centri di evacuazione sovraffollati con l’acqua potabile che scarseggia e in condizioni igieniche precarie.





“I nostri operatori hanno trovato a Palu una situazione di distruzione totale, difficile da immaginare. La situazione in questo momento nelle zone colpite è la premessa di un disastro, con migliaia di persone che improvvisamente hanno perso la casa e tutto ciò che possedevano. Ci sono macerie e immondizia ovunque, ed è difficile per le famiglie mantenere gli standard igienici minimi, senza tener conto della difficoltà di accedere al cibo e all’acqua pulita per i bambini e i neonati.” ha dichiarato Tom Howells, Direttore Operativo di Save the Children in Indonesia. “Siamo molto preoccupati che un gran numero di bambini possano ammalarsi di diarrea, come succede spesso in questi casi quando la distruzione è di proporzioni enormi. Assicurare ai bambini condizioni di igiene sufficienti è una priorità nell’intervento umanitario, e sarà fondamentale per evitare che si ammalino anche, in una situazione nella quale hanno già subito una perdita così grande.”





Gli operatori del partner locale di Save the Children Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) a Palu stanno avviando la distribuzione di beni di prima necessità, come teli in plastica e corde per costruire rifugi temporanei, taniche e bacinelle per l’acqua, e kit igienici che comprendono sapone e prodotti per la pulizia per prevenire malattie, e sta organizzando spazi sicuri per i bambini per proteggerli dal panico delle operazioni di soccorso.





Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, opera in Indonesia dal 1976 con una risposta umanitaria ai molti disastri naturali tra cui il recente terremoto a Lombok e lo tsunami nel giorno di Santo Stefano del 2004.