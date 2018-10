Matera, padre 45enne finisce in manette : E' accusato di violenza sulla figlia 15enne

Padre 45enne finisce in manette dopo l'accusa di violenza sessuale sulla figlia di 15 anni. Le indagini sono scattate in seguito ad alcune confidenze fatte dalla ragazzina stessa agli insegnanti e poi alla madre. E' stato così possibile portare alla luce vari episodi, terribili per la giovanissima. Secondo quanto riferito dagli inquirenti che hanno indagato sul caso, gli abusi sarebbero iniziati tre anni fa e proseguiti fino ad oggi, l'uomo approfittava delle ore in cui rimaneva solo con la figlia, in quanto divorziato dalla mamma di quest'ultima. Al momento l'indagato si trova ai domiciliari mentre la ragazzina è rimasta a vivere con la madre.