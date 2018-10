Firenze, tir in fiamme sull'autostrada : Chiuso tratto A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord

Tir prende fuoco in autostrada. Chiuso il tratto dell'A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per emergenza. Ciò ha comportato una lunga coda di diversi chilometri che si sono formate sia in direzione di Firenze che di Bologna e molto traffico. Autostrade fa sapere l'itinerario alternativo per chi va verso Milano: dopo l'uscita obbligatoria di Sasso Marconi proseguire verso Bologna sulla S.P. 64 Porrettana e rientrare sul Raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio per poi proseguire in direzione della A1 Milano-Napoli.