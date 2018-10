Reddito di cittadinanza con assegni fino a 2000 euro : Gli importi e i requisiti

Gli importi - Una famiglia media di tre persone, con genitori disoccupati a reddito zero e figlio maggiorenne a carico, dovrebbe ricevere un assegno di 1560 euro. L’assegno potrà arrivare anche a 1950 euro se i figli a carico sono due. Una coppia composta da due persone adulte senza figli riceverà invece un sussidio pari a 1170 euro al mese. Una famiglia composta da tre persone - due adulti e un figlio under 14 - potrà disporre di un assegno di 1404 euro, mentre una famiglia mono-genitoriale riceverà un reddito pari a 1014 euro.





Sempre Luigi Di Maio ha sottolineato che possedere una casa di proprietà non fa decadere il diritto a ricevere i 780 euro del reddito di cittadinanza, ma però ne dimezza l’importo.





I requisiti - Gli aventi diritto al il reddito di cittadinanza devomo comunque rimanere sotto una certa soglia di reddito e patrimonio, dal cui calcolo sarebbe quindi esclusa la casa di proprietà. Con tutta probabilità si alzerà la soglia Isee prevista dall’attuale REI (6.000€) portandolo a circa 8.000€. Il reddito di cittadinanza poi dovrebbe essere riservato ai soli cittadini italiani. Nel contratto di Governo viene specificato che questa misura sarà riconosciuta solamente a coloro che - considerando reddito e patrimonio - si trovano in una condizione di povertà.

Ilpartirà dal prossimo marzo 2019, quando saranno avviati i nuovi centri per l’impiego. Ha confermarlo è il vicepremierdopo aver la conferma che nellaci saranno le risorse per far partiree reddito di cittadinanza già dal 2019. Secondo le stime del Movimento 5 Stelle il provvedimento dovrebbe interessare ben 6,5 milioni di italiani - verranno utilizzati circa 10 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi verrebbero assorbiti dal REI e altri 1,5 miliardi dalla Naspi. Chi soddisfa determinati limiti di reddito e patrimoniali potrà rivolgersi ad un centro per l’impiego per richiedere une per prendere parte ad un progetto di reinserimento nel mercato del lavoro. La somma ma potrà superare anche i