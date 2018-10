New York Times : Donald Trump ha evaso fisco per milioni

Fred Trump morto nel 1999 - è stato uno dei più grandi costruttori di New York e aveva accumulato ricchezze enormi e proprietà immobiliari. Secondo il New York Times il piano permise alla famiglia Trump di risparmiare decine di milioni di dollari in tasse.



"Un attacco fuorviante alla famiglia Trump": così la Casa Bianca commenta l'inchiesta del New York Times secondo cui il presidente americano Donald Trump avrebbe ereditato dall'impero di famiglia una somma ingente frutto in gran parte di elusione fiscale. L'Irs, il fisco americano, "controllò e firmò queste transazioni", si spiega accusando il quotidiano e altri media di attaccare il presidente "24 ore su 24, 7 giorni su 7, invece di dare notizie" sui successi della presidenza Trump. Il padre del Presidente USA -morto nel 1999 - è stato uno dei più grandi costruttori di New York e aveva accumulato ricchezze enormi e proprietà immobiliari. Secondo il New York Times il piano permise alladi risparmiare decine di milioni di dollari in tasse.

il Presidente Donald Trump ricevette da suo padre centinaia di milioni di dollari e non uno solo, secondo il New York Times Trump avrebbe ricevuto almenodall'impero di suo padre, nel corso dei decenni, ma il quotidiano ipotizza anche che questa somma sia frutto di, se non vere e proprie frodi. Dall'inchiesta emerge come gran parte del denaro che Trump ricevette dall'azienda delfu una sorta di ricompensa per aver aiutato i genitori a eludere le tasse. Il Times sulla base della documentazione fiscale in suo possesso, ha rivelato che Trump e suo padre, Fred, hanno evaso le tasse sulle donazioni e sulle eredità, istituendo una società fittizia il cui scopo era quello di sottrarre le somme alle autorità fiscali.